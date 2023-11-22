بهاء الدين شعبان: كلمة مدبولي أمام البرلمان رسالة قاطعة برفض مصر لتهجير الفلسطينيين

مصطفى مدبولي، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن خطاب الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب حملت رسائل واضحة وقاطعة عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو الرفض القاطع لعمليات التهجير القسرى وهذا الموقف ليس موقف مصر وحدها وإنما هو موقف الشعب الفلسطيني أيضا الذى يرفض تكرار كارثة النكبة بالهجرة من أرضة والانتقال لأماكن أخرى.

رسائل حاسمة

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، كلماته كانت بمثابة رسائل حاسمة للكيان الصهيونى باعتباره صاحب المصلحة من التهجير القسرى لاستكمال المخطط واحتلال الأراضي الفلسطينية بالكامل، وهذا المخطط الصهيونى لن يقف عند حد وإنما سيعقبه خطوات أخرى وهو السعي لإقامة إسرائيل الكبرى، والتى تضم مصر والأردن وسوريا والعراق وصولا للسعودية وهذا مخطط بعيد المدى ويجب أن تكون هناك وقفة جادة لأن موقف الحكومة المصرية والشعب المصرى واضح من هذا المخطط.

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التصدي للمخطط الصهيوني

وتابع: كلمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب أكدت أن مصر على دراية كاملة بمحاولات إسرائيل للالتفاف حول القضية الفلسطينية بهدف قتلها من خلال إجبار الفلسطينيين للنزوح ناحية الجنوب فى ظروف بالغة السوء من الناحية الإنسانية وهذا الأمر من شأنه إجبارهم على عبور الحدود المصرية وهو الأمر الذى يمثل تهديدا للأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية ويخل بالتوازنات فى المنطقة، وهو ما قد يترتب عليه انفجار الموقف بالمنطقة خاصة وأن المجتمع الدولى بدأ يدرك هذا المسعى بل أن التصريحات الأمريكية الأخيرة ترفض التهجير وتؤيد حل الدولتين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى بيانًا أمام مجلس النواب، صباح أمس، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء البيان بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، وتتم وستستمر، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات؛ السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية.

وألقى رئيس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب بشأن الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.

وأكد مدبولي في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيًا، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.





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