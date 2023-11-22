هاني لاشين في ملتقى الفيوم: لا بد من استغلال إمكانيات المحافظة في تصوير الأفلام

اختتمت جامعة الفيوم، ملتقي الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة اليوم الاربعاء، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة مسار للثقافة والفنون.

وحضر حفل الختام المخرج هاني لاشين الرئيس الشرفي لمهرجان الفيوم، وسيد عبد الخالق مدير عام مهرجان الفيوم، والفنان أحمد مجدي، والناقدة الفنية ناهد صلاح، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

هدف المهرجان

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تحتضن كافة الأنشطة الطلابية، وتعمل على صقل مهارات الطلاب وتطويرهاظن وتوفر المناخ المناسب للإبداع، كما أشاد سيادته بفكرة تنظيم الملتقى الذي يأتي إعداد لمهرجان الفيوم القادم.

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فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة، ان الملتقى سلط الضوء على حضارة الفيوم ودورها الفني عبر العصور، وأن الفن يسهم في تنمية الأفكار وبناء العقول، مشيدًا بحرص الطلاب على حضور فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة الأيام الماضية.

فيما قال المخرج هاني لاشين أن لمحافظة الفيوم، أهمية تاريخية وجغرافية، لابد من استغلالها في تصوير الأعمال الفنية الحديثة، فقد تم تصوير العديد من الأعمال الفنية فيها كمسلسل باقي من الزمن ساعة للروائي نجيب محفوظ، وضم العديد من النجوم منها فريد شوقي ومديحة يسري، ومريم فخر الدين، ونجلاء فتحي، وغيرهم، وأكد ضرورة توثيق تراث الفيوم من خلال الأفلام الروائية والتسجيلية.

وقال الفنان أحمد مجدي ان الشباب دور هام في إثراء الحالة الفنية المعاصرة بما يمتلكونه من أفكار جديدة، تتناول القضايا الراهنة التي يعيشها المواطن، كما أشار إلى استعداده للتواصل مع طلاب الجامعة خلال الفترة المقبلة من خلال ورش عمل فنية متنوعة.

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