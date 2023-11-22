نتائج الحركة الثقافية في الفيوم خلال شهر أكتوبر الماضي

قالت سماح كامل دياب مدير عام الثقافة بمحافظة الفيوم، إنها أعدت تقريرا عن الأنشطة الثقافية بمحافظة الفيوم خلال شهر مضى، لعرضه على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

محتوى التقرير

وأضافت مدير فرع ثقافة الفيوم، أن التقرير شمل عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر الماضي، منها مشاركة فرقة الموسيقى العربية في احتفالية نصر أكتوبر بنادي محافظة الفيوم، بباقة من الأغاني الوطنية، ونظم قسم الثقافة العامة فاعلية لمناقشة ديوان شعر " ميعاد مش مناسب "، للشاعر محمد راضي ضمن برنامج حفلات توقيع كتب النشر الإقليمي والمركز الثقافي بنادي قارون، بالإضافة إلي حفل توقيع ومناقشة مسرحية " الأميرة ذات الهمة " للدكتور إبراهيم حنفي، وندوة بعنوان " ما بين المادة والمعني "، كما أقام نادي أدب قصر ثقافة الفيوم عددًا من ليالي السينما لعدد من الأفلام الدرامية الأجنبية، تلاها ندوات نقدية حول الأفلام لنخبة من القامات الأدبية والنقدية، منها فيلم "مأساة ماكبث" وفيلم "رجل المطر".

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قسم التمكين الثقافي

وتابعت مدير فرع ثقافة الفيوم، أن قسم التمكين الثقافي، نظم عددًا من الأنشطة الثقافية بهدف تحقيق العدالة الثقافية، منها محاضرة بعنوان "قادرون" بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بمدرسة النور للمكفوفين، ومحاضرة بعنوان " أهمية مشاركة ذوي الهمم في نجاح العملية الانتخابية" بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو، فيما نظمت مكتبة الفيوم العامة، احتفالية تضمنت ورشة حكى لقصة بعنوان "صور من أكتوبر"، وورشة أشغال فنية من الفوم الملون، ومسابقة ثقافية، إلى جانب عرض سينما لفيلم الأطفال "بطل من سيناء" بهدف تعزيز الأنشطة السينمائية فى غرس القيم المجتمعية.

وأشارت مدير عام ثقافة الفيوم، أنه تم تنظيم احتفالية، بمناسبة الذكرى 20 لاتفاقية اليونسكو "لصون التراث الثقافي غير المادي لأطلس المأثورات الشعبية"، بمكتبة الفيوم العامة، تضمنت محاضرة بعنوان "التراث الشعبي ودوره في التنمية"، وورشة تفاعلية للتعرف علي التراث غير المادي، فضلًا عن عروض فنية، لفرق ثقافة الفيوم، تضمنت مجموعة عروض، لفرق الموسيقي العربية، وفرقة عرب الفيوم البدوية، وتم تنفيذ الفعاليات علي المسرح الروماني بميدان السواقي.

بيوت الثقافة

كما تم تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة، خلال شهر أكتوبر الماضي، تضمنت الاحتفال بمناسبة ذكري نصر أكتوبر بمكتبة جرفس، وأخرى بمكتبة الطفل والشباب بسنورس تضمنت محاضرة بعنوان "انتصار أكتوبر في الأدب والسينما "، وورشة رسم، اكتشاف مواهب، وأخري ببيت ثقافة طامية تضمنت محاضرة بعنوان "روح أكتوبر بين الماضي والحاضر"، وورشة فنية، إلى جانب عرض سينما لفيلم "الممر"، واحتفالية أخرى ببيت ثقافة أبشواى تضمنت محاضرة بعنوان "ملحمة أكتوبر العزة والكرامة"، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية، وأخرى بمكتبة مطرطارس تضمنت محاضرة بعنوان "أبطال الحرب والسلام"، وورشة فنية لعمل مجلة حائط بعنوان " أكتوبر حرب العزة والكرامة"، بالإضافة إلى الإعلان عن مسابقة بحثية حول أبطال أكتوبر.

المكتبات العامة

كما أقامت مكتبة مطرطارس، احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن" تضمنت حوارا مفتوحا بعنوان " بين جيلين"، وتكريم نماذج مشرفة ممن بلغوا سن التقاعد من أبناء القرية، بينما أقام نادي أدب البادية بثقافة إطسا لقاء أدبي بعنوان "رجال صنعوا النصر" بالوحدة المحلية بقرية الحجر بإطسا، فيما أقام نادي أدب إطسا احتفالية ثقافية فنية تضمنت أمسية أدبية بعنوان "حرب أكتوبر فى السينما والروايات "، وأمسية شعرية غنائية لنخبة من القامات الأدبية والشعرية وذلك بنقابة المعلمين باطسا، كذلك شهدت مدرسة بيهمو الإعدادية ورشة حكي بعنوان "حكاية وطن- أبطال أكتوبر" بالتعاون بين قسم الثقافة العامة ومكتبة الكعابي.

وأوضحت مدير عام الثقافة بالفيوم، أنه تم التنسيق بين قسم المواهب بالفرع، مع بيت ثقافة إطسا في لقاءات نادي العلوم، حول أهمية المياه والحفاظ عليها والإعداد لنموذج مبسط من فلتر المياه مشروع العام للنادي، وذلك بمدرسة دفنو لغات، كما عقد قسم ثقافة القرية فعاليات الأسبوع الثقافي لبرنامج " تأثير المخدرات علي النشء" في الفترة من 22-29 أكتوبر، بالتعاون مع مديرية الصحة، تضمن محاضرات حول مخاطر الإدمان، واسكتشات بعنوان " لا للإدمان"، وورش فنية بمدرسة زيد الاعدادية مركز ابشواي.

صوتك أمانة

وضمن مبادرة "صوتك أمانة" تم تنفيذ عدد من الفعاليات، خاصة بمكتبة الطفل والشباب بطامية، بالوحدة المحلية بدار السلام، بهدف التوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وأخري بالوحدة المحلية بقرية الروضة، وشهدت أيضا ندوة بعنوان "الإعلام المرئي والمسموع وتأثيره في العملية الانتخابية، بالتعاون مع قسم الثقافة العامة، كما تم عقد مسابقة "العباقرة"، بين مدارس المرحلة الثانوية بطامية، في الفترة من 24 وحتي 26 أكتوبر، نتج عنها فوز مدرسة موسي عوض، تلك المسابقة التى نظمتها الإدارة التعليمية بطامية بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية.

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