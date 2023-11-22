البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام عربية وعالمية بمصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام

إيرادات الأفلام حتى أمس الثلاثاء

1-فيلم العميل صفر حقق 41 مليونا و800 ألف جنيه (14 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 35 مليونا و200 ألف جنيه (14 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 31 مليونا و500 ألف جنيه (10 أسابيع عرض)

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4 - فيلم Killers Of the flower moon حقق 5 ملايين جنيه (4 أسابيع عرض)

5- فيلم الخميس الجاي حقق 3 ملايين و500 ألف جنيه (5 أسابيع عرض)

6- فيلم Five Nights at Freddy's حقق 3 ملايين و350 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

7- فيلم The Marvels حقق 3 ملايين جنيه ( أسبوعين عرض)

8- فيلم The hunger Games حقق 1 مليون و800 ألف جنيه

9- فيلم بلوموندو حقق 1 مليون و750 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

10- فيلم Tiger 3 حقق 800 ألف جنيه (أول أسبوع عرض).