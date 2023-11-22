الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

تكشيف المجلات العلمية على مواقع التواصل، ورشة عمل بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف،فيتو
رئيس جامعة بني سويف،فيتو

نظمت وحدة إدارة المجلات العلمية تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وإشراف الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان "تكشيف المجلات العلمية بالجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي والأكاديمي وربطها بمواقع المجلات".

 

 وحاضرت في ورشة العمل الدكتورة مها أحمد ابراهيم منسق عام وحدة المجلات، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس القائمين علي المجلات العلمية بالجامعة.

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وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام وحرص الجامعة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، علي تطوير قدرات أعضاء هيئة تحرير المجلات العلمية بما يضمن الارتقاء بالمجلات للوصول بها إلى المستوى الذي يليق باسم جامعة بني سويف.

 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الورش المتعاقبة خلال الفترة القادمة بما يضمن الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة تحرير المجلات وبما يسمح لهم بمجاراة سياسة المجلات العالمية.

 

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