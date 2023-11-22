تنمية الوعي بالمشاركة السياسية، ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ندوة بعنوان تنمية الوعي بالمشاركة السياسية، تحت إشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، والدكتور هنداوي عبد اللاهي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وجاء ذلك بالتعاون مع طلاب من أجل مصر تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق إلياس منسق عام طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتور مخلص رمضان منسق الأنشطة الطلابية ومنسق طلاب من أجل مصر بالكلية.

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ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

وتناولت الندوة، عراقة التاريخ المصري وقوة الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وضرورة توعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، حيث تمثل مشاركتهم السياسية رسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء.

كما تم مناقشة مفاهيم الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وعدم الالتفات للشائعات وأهمية مشاركة الشباب بالكلية لأهمية الخدمة الاجتماعية ودورها فى تحفيز المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية.

كليات ومعاهد جامعة بني سويف

وجامعة بنى سويف هي جامعة مصرية نشأت كفرع لجامعة القاهرة في مدينة بني سويف عام 1981م، وأستقل فرع بني سويف عن جامعة القاهرة وأصبح جامعة منفصلة بموجب القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005.

تسعى الجامعة إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية من خلال التقييم الذاتي لبرامجها التعليمية وضمان جودة الأداء لكي تأخذ مكانًا مرموقًا ومعتمدًا بين الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وبناء كليات جديدة أو معاهد عليا تواكب التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة لدفع التنمية والإنتاج.

ورسالة جامعة بني سويف هي إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالمعارف العلمية والخبرات في مجالات التخصص المختلفة قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال من العلماء والمفكرين والأدباء المتميزين القادرين على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وبناء ثقافته وتنمية بيئته ودفع قطاعات الإنتاج للمنافسة العالمية من خلال برامج دراسية متميزة تحكمها معايير أكاديمية محلية وعالمية متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة على مستوى العالم.

وتضم الجامعة عددًا من الكليات والمعاهد، من أبرزها:

كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية الطب البيطري

كلية الآداب

كلية العلوم

كلية التربية

كلية الصيدلة

كلية الطب البشري

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية التعليم الصناعي

كلية التربية الرياضية

كلية طب الفم والأسنان

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

كلية الإعلام

كلية العلاج الطبيعي

كلية الزراعة

كلية العلوم الصحية

كلية رياض الأطفال

كلية الفنون التطبيقية

كلية الألسن

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية

كلية علوم الأرض

كلية السياحة والفنادق

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

المعهد القومي لعلوم المسنين

معهد أبحاث وتطبيقات الليزر (LIRA)