الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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انفوجراف

بوساطة مصرية قطرية، بنود الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية (إنفوجراف)

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

 

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غزة إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة حماس المقاومة الفلسطينية فلسطين

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