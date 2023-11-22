قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ملك الأردن عبد الله الثاني في زيارة رسمية إلى القاهرة حيث يعقد الرئيس السيسي وملك الأردن جلسة مباحثات ثنائية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة

وأكد الرئيس السيسي إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة

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وشدد الرئيس على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

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