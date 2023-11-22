اللجنة العربية الإسلامية تلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة لوقف العدوان على غزة (فيديو)
التقى وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اليوم وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية
وإستقبل كاميرون ظهر اليوم وزير الخارجية سامح شكرى المشارك فى وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من قبل القمة العربية بشأن وقف الحرب فى قطاع غزة.
لقاء وزارى مع الصحف الغربية
كما التقت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة عدداُ من مراسلى كبريات الصحف ووكالات الأنباء الغربية فى العاصمة البريطانية لندن.
قرار القمة العربية الإسلامية
جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية منوط بها تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بالتواصل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وتم تشكيلها برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين وإندونيسيا، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
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