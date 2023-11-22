الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة بنى سويف: تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ للعام السابع على التوالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد الشهادة الدولية في نظم إدارة الجودة "الأيزو" ٩٠٠١ لجامعة بني سويف بنجاح وبفاعلية عالية للعام السابع علي التوالي طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، وذلك بناءً على توصيات لجنة المراجعة الخارجية والتي أتمت عملها بعد مراجعة لكافة الملفات والوثائق المطلوبة على مدار يومين.

 

وذلك من خلال استقبال الجامعة للجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001 برئاسة المهندس ممدوح فتحي كبير المراجعين بالشركة حيث تم مراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الأيزو 9001 بمختلف الإدارات العامة بالجامعة.

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جاء ذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة هبه عاطف الشيمي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، ومديري إدارات الجامعة، ومسئولي ملفات الجودة بالجامعة.

 

وأثنى رئيس الجامعة على الدور الذي قام به مركز ضمان الجودة بالجامعة في متابعة تطبيق النظام ومراجعته وتقويمه باستمرار لضمان الحفاظ على استمرارية شهادة الايزو بالجامعة وذلك بالتعاون مع كافة مديري الإدارات العامة ومسئولي الملفات بجامعة بني سويف.

 

وأكدت الدكتورة هبه عاطف الشيمي، الى أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في كافة كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

 

وأشارت الدكتورة عبير سيد معوض، أن شهادة الأيزو 2015:9001 هي مواصفة دولية في نظم ادارة الجودة ومدتها 3 سنوات ويتم متابعتها سنويا، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.

 

 

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