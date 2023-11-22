الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

شئون المرأة بتعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا لتأييد الرئيس السيسي (صور)

ندوة بتعليم بني سويف،فيتو
ندوة بتعليم بني سويف،فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مؤتمرا، بإدارة ناصر التعليمية، اليوم، عن أهمية مشاركة المراة في الحياة السياسية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم. 

 

ندوة بتعليم بني سويف

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة بمديرية التربية والتعليم، والدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، على يوسف رئيس مدينة ناصر، الشيخ خلف إسماعيل ممثل الأزهر، القس بيجول ناجي ممثل كنيسة ماري جرجس ناصر، أحمد فهمي مدير مدرسه ومقدم المؤتمر.

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وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، بالمنصه الكريمه والحضور،حيث أكدت في كلمتها أن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، ووصفت وضع ومكانة المرأة في عهد الرئيس السيسي حاليا بـ"العصر الذهبي للمرأة" لما حققته المرأة وحصلت عليه في شتى المجالات. 

 

ندوة بتعليم بني سويف

 

وأوضحت عبدالرحيم أنه قد حان الوقت لرد الجميل والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعمه وتاييده لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والإنجازات وإثبات أن للمرأة المصرية دور كبير وفعال في المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتها لصناديق الاقتراع للحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر، أن الرئيس السيسي يقوم حاليا ببناء دولة جديدة تتسم بالعصرية والتطوير، وذلك ظهر جليا من خلال حجم المشروعات والإنجازات في مختلف المحافظات، ومشروعات حياة كريمة، ولذلك لابد من رد الجميل له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بتأييده ودعمه لاستكمال المشوار الذي بدأناه سويا لبناء الجمهورية الجديدة. 

 

ندوة بتعليم بني سويف

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية،على أهمية ومشاركة المراة في الحياة السياسية مؤكده في كلمتها إن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، وأن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية، وأن المعلمين في جميع إدارة ناصر التعليمية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية بشكل إيجابي. 

 

وقال الشيخ خلف إسماعيل ممثل الأزهر إن مصر بلد الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها، مؤكدا على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بالأصوات خلال صناديق الاقتراع. 

 

ندوة بتعليم بني سويف

 

وأكد القس بيقول ناجي ممثل كنيسة ماري جرجس بناصر على دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وقال لابد من دعم الرئيس بالخروج إلى لجان الانتخابات تأكيد للموافقة على قرارات الرئيس وجهودة في عمليات التنمية.

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