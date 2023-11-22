رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد مقر الجامعة لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، مقر الجامعة لمتابعة سير العمل، وذلك بحضور الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بسير العملية التعليمية، ووجه بتزييل كافة العقبات للطلاب وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية.

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جامعة بنى سويف الأهلية

وتعد جامعة بنى سويف الأهلية، أحد أهم المشروعات التعليمة بمدينة بنىى سويف الجديدة شرق النيل، والتى تم تشغيلها العام الماضى على مساحة 42 فدانا داخل مجمع الــ 330 فدان بشرق النيل، حيث شملت المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة الأهلية تستهدف توفير تعليم جامعي مساوي لأي جامعة عالمية أو أفضل، بالإضافة إلى أنها توفر برامج جديدة ذو منهج جديد في التعليم، وتساعد على قلة تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة والحكومية

وأضاف الدكتور منصور حسن تضم جامعة بني سويف الأهلية، أن هناك 15 برنامجًا داخل 12 كلية وهي كليات: الطب والجراحة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الإعلام، التجارة، الآداب، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والصيدلة.

وقال الدكتور منصور حسن،أن جامعة بني سويف الأهلية: تضم مبنى إدارة الجامعة - وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية ما بين 2 طبي، 2 هندسي، 1 علوم أساسية وتطبيقية، و1 علوم إنسانية واجتماعية، وعدد 2 مبنى للعملي، ومبنى المعامل، ساحة إدارية، وأكاديمية، ومنطقة ترفيهية، مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومكاتب إدارية.