يدور في عام 2061، أحمد مراد يكشف ملامح موسم صيد الغزلان ويوجه رسالة لأحمد عز

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد عن ملامح تحويل وكواليس روايته "موسم صيد الغزلان" لعمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التصوير من المقرر أن ينطلق العام المقبل 2024.

أحمد مراد

وقال أحمد مراد خلال لقاء مع برنامج et بالعربي: "الفيلم اتكتب وهو في مرحلة الإنتاج الحالي.. وبيدور في المستقبل عام ٢٠٦١ وفي دراسة كاملة ليه.. والتصوير هيبدأ السنة الجاية".

أحمد عز

وعن سؤال هل النجم أحمد عز سيكون بطل الفيلم؟ تابع: "طبعا من الممكن أن يكون أحمد عز بس شركة الإنتاج هي اللي لازم تعلن عن الممثل والمخرج وهذه التفاصيل".

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ووجه "مراد" رسالة لأحمد عز قائلا: "بحبك يا أحمد وبحب اشتغل معاك.. وتجربة فيلم كيرة والجن كانت عظيمة جدا مع كريم عبد العزيز.. وشرف لي أن اشتغل معاك".