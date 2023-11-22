وفد التنسيقية يلتقي أهالي حلايب وشلاتين

التنسيقية ، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشيوخ وعائلات قرى حلايب وشلاتين، حيث تم استعراض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الوفد الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع العمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

مجهودات الدولة في تحقي ق الأمن

واستعرض شيوخ وشباب حلايب وشلاتين مجهودات الدولة في تحقيق الأمن والحفاظ عليه في المناطق والقرى المختلفة بجانب الاهتمام بالتنمية من خلال توفير بنية تحتية مناسبة.

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كما عرض عدد من الحضور مطالبهم من الرئيس القادم أمام وفد التنسيقية، وتناولوا الحديث عن مقترحات لتنمية حلايب وشلاتين، وضرورة استكمال خدمات البنية التحتية، بجانب خلق آليات لإيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمنطقة وأهلها تتعلق بمهاراتهم في التنقيب واستخلاص المعادن.

المشاركون فى اللقاء

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من محمد صلاح ونيفين اسكندر وكريم عبد العاطي ومحمد أبو النجا ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

ويذكر ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد اليوم في السابعة مساءً، مناظرة بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

ومن المقرر أن تناقش المناظرة، خطط المرشحين لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك خططهم لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

ويدير الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب الوفدي هاني أباظة، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.