السيناريوهات المتوقعة لمرحلة ما بعد الهدنة بين الاحتلال والمقاومة

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، السيناريوهات المتوقعة بعد التوصل إلى اتفاق هدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال اللواء سمير فرج: إن المفاوضات التي تجرى بين حماس وإسرائيل بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية هي مفاوضات هدنة مؤقتة أو إنسانية لنقل الضحايا وإدخال المساعدات الطبية للجرحى والمصابين والمساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة المحاصرين تحت الضربات الجوية الإسرائيلية بالقطاع والمستشفيات ومبادلة بعض الأسرى غير المحدد أعدادهم حتى الآن وبالتالى السيناريو الأكثر احتمالا هو معاودة إسرائيل لاستكمال عدوانها على قطاع غزة مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة.

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هدنة مؤقتة لا توقف القتال نهائيا

وأكد فرج ، أن تفاصيل الهدنة غير محددة الملامح حتى الآن وبالتالي ما يتردد عن بنود محددة لاتفاق الهدنة لا يعد سوى اجتهادات شخصية، وهذا ما يمكن أن يزاح الستار عنه خلال يوم أو اثنين على الأكثر، لكن فى كل الأحوال قضية الأسرى كانت بمثابة ضربة قاصمة لنتنياهو وحكومته، حيث أثبتت عملية طوفان الأقصى أكذوبة الأمن الإسرائيلي مثلما أثبتت حرب أكتوبر 73 أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.

أما اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، فقال من الصعب التنبؤ بأى سيناريوهات بعد الهدنة التى يجرى التفاوض بشانها الآن بجهود مصرية وقطرية وأمريكية خاصة وهى هدنة إنسانية لعلاج المصابين والجرحى وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية وبالتالى الهدنة لا تعنى وقف القتال فى قطاع غزة بصورة نهائية لأن حكومة نتنياهو لديها مخطط متكامل تسعى لتنفيذه وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

الهدنة مؤقتة ولا تعنى وقف إطلاق النار نهائيا

وأكد الغبارى، أن تفاصيل الصفقة أو الهدنة غير معلومة حتى الآن، وإن كانت ستتضمن تبادلا للأسرى من الجانبين وفقا لاتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزًا مقابل هدنة لمدة 4 أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة، لكن هذا لا يعنى إمكانية وجود أى علاقة مستقبلية بين حماس وإسرائيل.

قضية الأسرى كشفت نتنياهو

وتابع الغبارى: قضية الأسرى الإسرائيليين أثرت بشكل كبير على نتنياهو وحكومته وأدت إلى خروج التظاهرات من أهالى الأسرى فى إسرائيل إلى حد المطالبة بتنحى نتنياهو ، وهو الأمر الذى دفعه لاتخاذ المزيد من القرارات الدموية غير المضبوطة، والتى أضرت بالشعب الإسرائيلى وهو ما جعل إسرائيل تسابق الزمن لحفظ ماء وجهها أمام العالم وأمام أسر الأسرى، بعد فشل الحكومة فى الوفاء بوعدها بتحرير الأسرى أو القضاء على الأنفاق والمقاومة، والتى نجحت حتى الآن فى إخفاء الأسرى، وهذا ما يجعل إسرائيل تفقد صوابها فى ضربات لا إنسانية ضد الأطفال والمساجد والمستشفيات بهدف الوصول للأسرى أو اكتشاف الأنفاق.

التصريحات السعودية

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أعلن امس الثلاثاء، أنه من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي إن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي يضعف شرعية النظام الدولي، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل.

وأضاف: لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين.

وقبل وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، مع استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.

وثمّن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، تأييد البرتغال قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، ومناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ذلك، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

وزراء خارجية وممثلو 8 دول

وتضم المجموعة وزراء خارجية وممثلين عن مصر وتركيا وقطر والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال.

وكشف المصدر لرويترز "الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.".

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