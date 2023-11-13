مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل محادثات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

هدنة إنسانية في غزة



ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

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حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة



كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، جيش الاحتلال على "حماية" مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساع لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين.



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة ارتكبها الاحتلال في القطاع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلًا و3130 امرأة.



وتابع: بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 189 بين طبيب وممرض ومسعف.





دخول المساعدات الإنسانية لغزة



وطالب بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم وتوفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.