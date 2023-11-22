الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتنفيذ هدنة إنسانية في غزه وتبادل للمحتجزين.. ويؤكد: مستمرون للوصول لحلول نهائية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين فى غزة معربة عن تقديرها لدور مصر.

Advertisements

وجاء في بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة من بينهم مواطنون أمريكيون تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف: لا أستطيع أن أتخيل المحنة التي تعرض لها كل فرد من هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنا ممتن لأنه سيتم لم شملهم مع أحبائهم قريبا.

وتابع أن هذا يأتي نتيجة للدبلوماسية الدؤوبة والجهود المتواصلة عبر الوزارة وحكومة الولايات المتحدة الأوسع وأنا أقدر القيادة والشراكة المستمرة بين مصر وقطر في هذا العمل.

وأعرب عن شكره لإسرائيل على دعمها التوصل لهدنة إنسانية من شأنها أن تسهل نقل الرهائن إلى مكان آمن وتسمح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكد بلينكن أنه رغم أن هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا إلا أننا في أمريكا لن نرتاح طالما استمرت حماس في احتجاز الرهائن في غزة وأولويتي القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، وسنواصل جهودنا لضمان إطلاق سراح كل رهينة ولم شملهم سريعا مع عائلاتهم وفقا لقوله.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان شريف رمزي

الإفراج عن 50 امرأة وطفلًا وزيادة المساعدات، تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

دوري أبطال أفريقيا، القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميديما الغاني

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

عضوة بالكنيست تهاجم حكومة الاحتلال بعد الهدنة مع حماس: أذلوا شعبنا عند اندلاع الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية