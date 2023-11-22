وزير التموين: استقبال 170 ألف طن سكر خام مستورد ولا نعاني من أزمات في الإنتاج

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

وأضاف وزير التموين، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.



استقبال 170 ألف طن سكر

واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

Advertisements

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

من جهته، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين ومعاون الوزير أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهًا إلي ضخ 65 الف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كاشفًا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

سعر السكر بمنافذ مبادرة خفض الأسعار

وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهًا لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع واتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.

واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.