الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التموين: ممارسة جديدة لتوريد 50 ألف طن سكر

السكر،فيتو
السكر،فيتو

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة".

 

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

 

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وقالت وزارة التموين، بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، وتكون فترة السداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

 

وتقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

 

ويقدم السعر على أساس CIF free out، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 ، وتكون باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر  الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

 

توريد 100 الف طن سكر 

تستقبل مصر خلال الفترة المقبلة 100 ألف طن سكر أبيض مستورد، تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

 

وأكد ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس ‏السيسى،  لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار.

 

المخزون الاستراتيجي من السكر 

وقال وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا ان إلي بداية موسم حصاد محصول القصب والبنجر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين.

 

مبادرة خفض الأسعار 

وتشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة السكر والزيت والأرز، ويتم توفير السكر بسعر 27 جنيها، والأرز بسعر 22 جنيها، والزيت بسعر 35 جنيها.

 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها،  تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪.

 

وقال وزير التموين إن  المبادرة  يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، مما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

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الهيئة العامة للسلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة السكر والصناعات التكاملية وزارة التموين

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