الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 41 محضرا ومخالفة تموينية بمحافظة الأقصر

الخبز البلدي،فيتو
الخبز البلدي،فيتو

 كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.


جاء ذلك  فى ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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وأسفرت الحملة  عن تحرير عدد 41  محضرا ومخالفة تموينية، في مجال الأسواق تحرير عدد 32 محضرا تموينيا وهو؛ ( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر – بيع سلع منتهية الصلاحية - عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية)، وفي مجال المخابز تم  تحرير عدد 9 مخالفات تموينية، ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– إنتاج خبز ناقص الوزن ).

وكانت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات، ربع طن  سكر بدون فواتير، 100 كجم  كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، 150 علبة سجائر بأزيد من السعر وبدون فواتير.


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب الأوزان،   وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها، لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.
 

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