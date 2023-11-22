السياحة تكشف تفاصيل جديدة عن قرعة الحج.. شروط خاصة للشركات لتنفيذ رحلات البري.. وحالات معينة للتنازل والاستبدال

قرعة الحج السياحي، اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج السياحي بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

كما حددت الضوابط أسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.

وتضمنت ضوابط الحج السياحي ايضا أبرز الشروط لقبول الراغبين في المنافسة على تأشيرات الحج السياحي وهي:

أن لا يقل المتقدم لحجز برامج الحج عن 25 عامًا.

أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن عام.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين CODE QR على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، ويعتمد فى تحديد شرط السن واحتساب صلاحية جوازات السفر من ⅓/2024.

السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.



وحددت الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي المبالغ المطلوبة من المواطنين لجدية حجز تأشيرات الحج السياحي والبالغ عددها 23 ألف تأشيرة خلال العام الجاري كالتالي:

60 ألف جنيه جدية حجز للبرامج 5 نجوم.

20 ألف جنيه للبرامج الاقتصادي والبري.

مبلغ 100 جنيه لا ترد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في اللجنة العليا للحج والعمرة عن حالات الاعتذار عن السفر لعمل مناسك الحج السياحي عقب إعلان نتيجة قرعة الحج وفوز المواطن ورغبته في الاعتذار عن السفر.

وقالت الوزارة، إنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصة الحج لشخص آخر إلا أحد والديه « الأب، الأم» أو تنازل الوالدين إلى أحد الأبناء، ولا يعتبر الاعتذار نافذا ومقبولا إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني.

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حالات الاعتذار والاستبدال بقرعة الحج السياحي

وأضافت الوزارة أنه في حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط مبلغ 40 ألف جنيـه للمسـتوى الخمس نجوم ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبرى من مبالغ جدية الحجز شريطة عدم حجز الشركة للسكن، وحال التقدم بالاعتذار بعد حجز الشركة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق مـن حجز الشركة للسكن من عدمه.

وأشارت إلى أنه تم اقتصار حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمـرافقين علـى ذات الطلـب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين بعد إعلان نتيجة القرعة.

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بعض الشروط لقبول طلبات شركات السياحة لتشغيل رحلات الحج السياحي للمستوى البري للموسم القادم 1445 هـ.

شروط تنفيذ رحلات الحج السياحي المستوى البري

وتضمنت شروط اللجنة العليا للحج والعمرة لتنفيذ رحلات الحج البري الآتي:

أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.

أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برًا ذات مواصفات حديثة وألا يقل موديلات الأتوبيسات عن عام 2016، على ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبا.

أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة حفلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

وأكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، أن أسعار برامج الحج السياحي المعلنة بالضوابط المنظمة للحج السياحي، تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السـعودية.

وأضافت اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم زيادة أسعار برامج الحج السياحي عن الأسعار المعلنة بالضوابط المنظمة للحج السياحي إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسـة أسباب الزيادة والنظـر في اعتمادها من عدمه، ولا تسري أي زيادة في أسعار برامج الحج إلا بعد موافقة اللجنة وإحاطة وزير السياحة والآثار بالتعديلات الجديدة في الأسعار.

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زيادة أسعار برامج الحج السياحي

وألزمت الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى شركات السياحة بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد عما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج المعلنة بضوابط الحج السياحي، وفي حال المخالفة يتم مجازاة شركة السياحة قانونيًا.

وقررت وزارة السياحة والآثار ولأول مرة السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء وذلك بعد اعلان نتيجة قرعة الحج السياحي المقرر لها يوم 4 من يناير القادم.

وبدأت وزارة السياحة والآثار فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج على البوابة الموحدة للحج، تمهيدًا لإجراء قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين، على أن يستمر فتح الباب حتى الـ 4 من يناير المقبل.

إلغاء شرط المحرم للسيدات بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي للموسم الجديد 1445 هـ، السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن تلك الضوابط تتضمن الإجراءات واجبة الاتباع من جانب الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودي، كما أنها تعتبر ميثاقًا يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وتأتي في ضوء سعي الوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مستويات الحج السياحي وتوفير خدمات متميزة للحجاج بها.

زيادة تأشيرات الحج السياحي

كما أوضحت أنه تم زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي مستهدفين بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج، كما تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي تستهدف تلبية رغبات الحجاج خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.

وأضافت أنه من أبرز ما تضمنته الضوابط:

- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج.

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.