السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (هـ) الصادر في 14 نوفمبر 2023، 6 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت القرارات كالتالي:



-القرار الجمهوري رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣، بالموافقة على تغييـر الغـرض مـن اسـتخدام مـساحة 90.13 فـدان تقريبًا، تعادل 17.٣٧٨٦٢٩ متر مربع من الأراضى المخصصة لصالح الهيئة العامة للموانى البريـة والجافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠١٥، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ين من نشاط إقامة مشروعات مـوانىء جافـة إلى نشاط إقامة منطقة لوجستية صناعية.



-القرار الجمهوري رقم 528 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9.03 فدان تقريبًا تعادل ٣٧٩٤٥متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غـلال عليها، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة لمحافظـة المنيـا لاسـتخدامها فـى أغـراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم ٥٢٩ لـسنة ٢٠١٧.



-القرار الجمهوري رقم 259 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 89.50 فدان تقريبًا تعادل ٣٧٦٠٠٦متر مربع، مـن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خشم الجاد بمدينـة الحـسنة بمحافظـة شمال سيناء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.



-القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2023، تخصص مساحة.51 فدان تقريبًا تعادل ١٤٧٥٨متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز القنطرة شرق، محافظة الإسـماعيلية وفقًـا للوحـة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة، الإسماعيلية لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى ضمن مشروعات (حياة كريمة).



-القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2023، بتخصيص قطع الأراضى المبينة من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكيـة خاصة بمحافظة سوهاج لصالح الجهات والمشروعات المبينة قرين كل منهـا ضـمن مشروعات (حياة كريمة).

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-القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 202، بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعة الأرض المخصصة لـصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب قرار ر ئيس الجمهوريـة رقـم ٦١٦ لـسنة ٢٠١٩، والبالغ مساحتها 99. فدان تقريبا تعادل ٤١٩٣متر مربع ناحية قرية بنى غالـب بمحافظة أسيوط وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط إقامة مجمعـات استهلاكية إلى نشاط إقامة مخزن إستراتيجى للمواد والسلع الغذائية.

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