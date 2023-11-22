وكيل تعليم الأقصر يناقش تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

التقى الدكتور صبري خالد صباح اليوم الطلاب أعضاء مجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية لتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب المديرية للمرحلة الثانوية، وذلك من خلال الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد.

ويجري هذا التشكيل تطبيقًا للقرار الوزاري ٦٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالاتحادات الطلابية والريادة. فيما تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الاعدادية، وذلك تحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية بقيادة أمير عبد الرسول الموجه العام.

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ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه وكيل تعليم الأقصر الطلاب إلى تقدير المسئولية التي تولوها، وأن ماهم فيه الآن تكليف أكثر من كونه تشريف، كما أوصاهم أن يرتفع طموحهم في الدراسة والحياة، وطالبهم بضرورة إعداد خطة لتكوين رؤية واضحة.

وحضر اللقاء صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، عادل كمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية.