قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام بكليات جامعة بنها
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتورة غادة محمد فتحي الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب وتجديد تعيين الدكتور هشام خالد رشيد الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
وشمل القرار تجديد تعيين الدكتورة نرمين عدلي محمود الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكليه الطب البشري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم التشريح والأجنة بالكلية.
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