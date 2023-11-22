الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إدارة السجون الإسرائيلية تعلن بدء إجراءات الإفراج عن أسرى فلسطينيين

السجون الإسرائيلية،
السجون الإسرائيلية، فيتو

قالت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها قبل قليل، إن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت إجراءات الإفراج عن أسرى فلسطينيين وفقًا لقرارات الحكومة وبموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري

جدير بالذكر أن حركة الجهاد الإسلامي علقت، اليوم الأربعاء، على اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري الذي تم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، أن بنود الصفقة هدفها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهي “انتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة”.

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وشددت الحركة على أن صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها 4 أيام، جاءت بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي.

بطولات المقاومين في ميدان التصدي

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت الاحتلال على الرضوخ.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصة بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

كما أكدت أن موقف الحركة الثابت بأن الأسري "من غير المدنيين" الذين في أيديها لن تتم إعادتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

مواجهة العدوان الإسرائيلي

وأكدت الجهاد الإسلامي استمرارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهدافه.

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غزة حماس الجهااد الفلسطينية فلسطين إعلان هدنة

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