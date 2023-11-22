الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد توزيع النظارات الطبية على طلاب مدارس كفر عابد بطوخ

قافلة جامعة بنها،
قافلة جامعة بنها، فيتو

شهد  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس  جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المرحلة الأولي من توزيع النظارات الطبية علي طلاب وتلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعهد الأزهري بقرية كفر عابد وذلك ضمن مبادرة إحنا معاك والتى أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام المبادرة، والدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، ووكلاء كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم  وبالتنسيق مع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة أطلقت مبادرة احنا معاك بهدف رعاية الأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة، مشيرا إلي أنه تم  توزيع  المرحلة الأولي من النظارات الطبية اليوم علي طلبة المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعهد الأزهري بقرية كفر عابد حيث تم توقيع الكشف الطبى ومسح لأمراض العيون لعدد 1905 طالب وطالبة وجاري العمل لتنفيذ المرحلة الثانية علي 6 مدارس أخري ببنها وطوخ.
 

من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية، تماشيًا مع حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي المحيط بها، من خلال تقديم خدمات طبية مُتميزة في كافة التخصصات لأبنائنا الطلاب وأهالينا فى القرى الأكثر احتياجًا.

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