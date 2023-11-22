الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يفتتح وحدة علاج الحروق بمستشفى المحلة العام

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح وحدة علاج الحروق بمستشفى المحلة العام

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم وحدة علاج الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام والتي تم تجهيزها بمشاركة مؤسسة السعيد فهمي الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية، بحضور النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، النائب احمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

حياة كريمة تسلم 73 مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية

تعليم الغربية يتعاون مع كلية الآداب جامعة طنطا للتدريب وتنمية المهارات

وأوضح محافظ الغربية، أن قسم علاج الحروق يضم قسما داخليا مكون من 8 اسرة وقسم عناية مركزة مكون من 3 اسرة وان القسم مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، مشيرا الى انه تم الانتهاء من كافة الأعمال والأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى.

Advertisements

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه اكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، حرص مؤسسة السعيد فهمي ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والمشاركة في انشاء مشروعات تنموية لخدمة ابناء المحافظة انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام سيعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، وتوفير كافة العلاج اللازم، مشيرا الى إنه تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر المحلة الكبرى لمتابعة اعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة.
وتفقد محافظ الغربية التجهيزات الجارية بقسم الأطفال الجديد بمستشفى الصدر لتخفيف الضغط على مستشفى المحلة العام
واستمع المحافظ لشرح توضيحي عن القسم والذي يضم قسما داخليا مكون من 25سريرا، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بالقسم لافتتاحه.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية غربية الغربية طنطا المحلة

مواد متعلقة

حياة كريمة تسلم 73 مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية

فوز دجلة وراية وخسارة الاتصالات وتعادل طنطا في دوري المحترفين

إصابة 13 شخصا بحادث انقلاب سيارة على طريق طنطا - المحلة

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتذليل المعوقات أمام مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

صدمة جديدة ببيراميدز قبل مواجهة مازيمي بدوري الأبطال

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

اللجنة العربية الإسلامية تلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة لوقف العدوان على غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

المزيد

انفوجراف

حصيلة مجازر الاحتلال في الأسبوع السادس من العدوان على غزة ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية