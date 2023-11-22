الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تسلم 73 مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية

حياة كريمة.فيتو
حياة كريمة.فيتو

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها المستمرة بالتعاون مع جمعية "الأورمان"  تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، حيث نظمت المؤسستان اليوم فعالية كبرى في إطار مبادرة "بيتك عمران"في نادي سيتي كلوب بمحافظة الغربية, لتسليم 73 مشروع تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في محافظة الغربية.

وأكدت المؤسسة أنه تم تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق فضلًا عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

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كما تواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.    

جدير بالذكر ان محافظة الغربية شهدت أيضا  افتتاح جناح "حياة كريمة" في جامعة طنطا بحضور رئيس الجامعة وممثلي مؤسسة حياة كريمة , وذلك بهدف تعريف الطلاب بأهمية العمل التطوعي والتعريف بالمشروعات القومية بقرى محافظة حياة كريمة. 

ويأتي هذا إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية التعاون مع كافة الجامعات والهيئات والمؤسسات الطلابية لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية والتحول التكنولوجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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الفئات الأولى بالرعاية المشروعات القوميه المساعدات الغذائية جامعة طنطا جمعية الأورمان

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