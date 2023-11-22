الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حديث قلب

فيروز.. سر الوجود

حفرت اسمها بحروف من ذهب، ويكفيها رصيد أغانيها الذي وصل إلى 800 أغنية، فحملت رسائلها بصوت ملائكي إلى ملايين المعجبين العاشقين لصوتها المتفرد، فسكنت القلوب على عروشها بعد أن غنت للحب والعشق والسلام والحرية والجمال..


عندما أنصت لأغاني فيروز أحس بالهدوء النفسي يسكن كل جوارحي؛ وكيف لا والغناء الذي تشدو به فيروز هو سر الوجود!


أنا واحد من ملايين عشاق فيروز في هذا الكون الرحيب، ومعي أسبابي في تفسير ذلك العشق الفيروزي، لكن لنجوم المجتمع العربي كل منهم له أسبابه أيضا في تحليل وتفسير عظمة صوت فيروز!

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حليم الرومي: صوت فيروز غير محدود به قدرة فائقة وغريبة على أداء الألوان الغنائية المختلفة.

محمد عبد الوهاب: فيروز معجزة لبنانية، ولم يعرف الغناء صوتًا أرق من صوتها ولا أجمل، صوتها كخيوط الحرير، وأشعة الفضة، كما أنه لم يحدث أبدًا أن استطاع شاعر غنائي أن يؤدى الشيء الذي قدر عليه الأخوين الرحباني، من سرعة في إيصال الكلام، كلام سريع، موسيقى سريعة وممتعة، وفيروز كل هذا.. جملة واحدة استطاعت أن تشكل هذه المعجزة الغنائية.

 

إلياس سحاب: صوت فيروز كان بمثابة الحاملة التي حملت التطوير الشعري والموسيقي، اللذين قام بهما الأخوين الرحباني.

 

محمود درويش: فيروز ظاهرة طبيعية، وبعد ماريا أندرسون، لم أعرف صوتا كصوتها، وهو صوت أكبر من ذاكرتنا، وفيروز ليست فقط سفيرة لبنان إلى النجوم، لكنها رمز لمجموعات ترفض أن تموت، ولن تموت.

 

نزار قباني: صوت فيروز هو أجمل ما سمعت في حياتي، كما أنه نسيج وحده في الشرق والغرب، وإنها رسالة حب من كوكب آخر، غرتنا بالنشوة والوجود، وكل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة.

 

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الشاعر الكبير طلال حيدر: فيروز حبست نفسها والناس حبسوها في قداسة الصوت، الذي رسم خارطة لبنان، ونسوا من هي ناطورة المفاتيح وعطر الليل.  

 أنسي لويس الحاج: عندما غنت فيروز قصيدتي بصوتها، جعلتها تكتسي بحلة أخرى من الشعر.

رسالة حب صوت ملائكى محمد عبد الوهاب محمود درويش نزار قبانى اغاني فيروز فيروز الكاتب الصحفي حسن علام فيتو بوابة فيتو

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