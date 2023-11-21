جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيا تحت شعار أبطال تبني مصر
نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.
جامعة حلوان
وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - تنس أرضي – كرة سرعة.
وجاء تنظيم هذا اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.
اليوم الرياضي في جامعة حلوان
وأشرفت على تنظيم اليوم وكالة الكلية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة اغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وابدى الطالبات سعادتهم بتنظيم هذا اليوم لما شمله من روح رياضية وتنافس بنّاء بينهم مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية.
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