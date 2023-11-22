رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة امتلاك الشباب الوعي والمعرفة والعلم

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان المورد البشرى أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

جامعة حلوان

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن قيمة اى بلد بشبابها ولابد من توظيف تلك الطاقة فى تحقيق مسيرة التنمية، مؤكدا ضرورة امتلاك الشباب الوعى والمعرفة والعلم، فنحن الان فى عصر المعلومات واتاحة البيانات ويجب التحقق من المعلومات الصحيحة، مشددا على أهمية امتلاك الافكار غير النمطية التى تساهم فى احداث طفرة لاى مكان.

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المشروعات القومية

واشاد رئيس الجامعة بحجم المشروعات القومية التى تحققت على ارض مصر، موصيا الشباب بالحفاظ على البلاد من خلال مشاركتهم فى الانتخابات وبهذا يتم هدم كل مخطط يحاك للبلاد بالوعى الذى سيظهره الشباب فى مشاركته الفعالة واظهار صورة ديمقراطية حضارية تعبر عن مصرنا الغالية واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال البيان الصادر من جامعة حلوان حول تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والأستقرار" انزل.. شارك"

وانطلقت فعاليات الندوة برعاية بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الحامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتورة جيهان البيومي أستاذ بكلية الآداب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور مجدي علام الخبير البيئي.

وفى كلمة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، اكد ان مصر تقوم بدور رائد فى العالم فمصر بلد الاستقرار، موضحا على أهمية السلام والاستقرار والتنمية فهم العمود الفقرى لاى دولة وهم اساس أى نهضة تشهدها الدول.

وأفاد ان الدول يتم تصنيفها فى العلوم السياسية الى ثلاث دول ومصر تصنف من الدول الراسخة، مؤكدا على دور الشباب فهم ذخيرة اى دولة لذا وجب علينا بناء وعي الشباب.

واكد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة المصرية والخفاظ على استقرارها من خلال الاهتمام بالعلم والعمل والمشاركة فى الانتخابات القادمة لضمان استقرار الدولة.

واوضحت الدكتورة جيهان البيومى أستاذ بكلية الآداب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ومقرر الندوة، أن هذه الفاعلية جاءت بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في المحافظة على السلم الاجتماعي، وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر، كما استعرضت الندوة سبل تفعيل مشاركة الشباب في صنع القرار لضمان مستقبل أفضل لمصر.

وحثت الشباب على ضرورة المشاركة فى الانتخابات القادمة لان هذا يمثل امن واستقرار مصر.

وخلال كلمة النائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اكد ان الكنز الحقيقى لمصر هم الشباب، فنحن نستمد طاقتنا وافكارنا من الشباب، وشدد على الاهتمام بقضية الوعي وضرورة المشاركة المجتمعية للشباب فهى عامل اساسى من عوامل النجاح، وحث الطلاب على ضرورة المشاركة فى الانشطة الطلابية التى تسهم فى بناء الشخصية.

واوضح ان مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهدت طفرة فى تمكين الشباب فى جميع المجالات.

وافاد الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، بأهمية مشاركة الشباب باعتبارة الطاقة والطموح الى المستقبل فمشاركتهم تدلل على وعيهم وتحملهم للمسؤليه وكذلك قدرته على صناعة القرار، موضحا أن المشاركة فى الانتخابات القادمة حق من الحقوق والتى لايجب التنازل، موجها كلمته للشباب بأنهم اصحاب القرار فالشباب يشكل نحو 60 بالمائة من قوام الشعب المصرى وانهم وبوعيهم قادرين على صنع المستقبل والتصدى لاى شائعات تستهدف عزمهم او ارادتهم، وحث الشباب على المبادرات البيئية مثل اعادة الاستخدام وغيرها.