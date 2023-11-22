كلية تمريض بني سويف تُطلق مبادرة افحص واطمئن للوقاية من سرطان الثدي

أطلقت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور منصور حسن رئيس الجامعة، مبادرة للوقاية من سرطان الثدى تحت شعار "افحص واطمئن" استهدفت السيدات العاملات بالجامعة من خلال عقد الندوات التوعوية فى مجمعات الجامعة شرق وغرب النيل وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ندوة بكلية التمريض بجامعة بني سويف

وتناولت المبادرة تعريف السيدات العاملات بالجامعة بخطورة المرض والأسباب المحفزة له، وأهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وطرق الكشف وأعراض المرض، وتدريب السيدات على إجراء الفحص الذاتى للثدى بصفة دورية شهرية حتى يتكمن من اكتشاف أى تغيرات وبالتالى يتم الكشف المبكر، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة، كما تناولت الطرق الوقائية منه من خلال ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي.

جدير بالذكر أن المبادرة تم استضافتها من قِبل كليات الهندسة، والتكنولوجيا والتعليم، وكلية الآداب، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن، والدكتور محمد حسنين، والدكتور رمضان عامر عمداء الكليات.

كليات ومعاهد جامعة بني سويف

وجامعة بنى سويف هي جامعة مصرية نشأت كفرع لجامعة القاهرة في مدينة بني سويف عام 1981م، وأستقل فرع بني سويف عن جامعة القاهرة وأصبح جامعة منفصلة بموجب القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005.

تسعى الجامعة إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية من خلال التقييم الذاتي لبرامجها التعليمية وضمان جودة الأداء لكي تأخذ مكانًا مرموقًا ومعتمدًا بين الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وبناء كليات جديدة أو معاهد عليا تواكب التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة لدفع التنمية والإنتاج.

ورسالة جامعة بني سويف هي إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالمعارف العلمية والخبرات في مجالات التخصص المختلفة قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال قادرين على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال من العلماء والمفكرين والأدباء المتميزين القادرين على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وبناء ثقافته وتنمية بيئته ودفع قطاعات الإنتاج للمنافسة العالمية من خلال برامج دراسية متميزة تحكمها معايير أكاديمية محلية وعالمية متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة على مستوى العالم

وتضم الجامعة عددًا من الكليات والمعاهد، من أبرزها:

كلية التجارة

كلية الحقوق

كلية الطب البيطري

كلية الآداب

كلية العلوم

كلية التربية

كلية الصيدلة

كلية الطب البشري

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية التعليم الصناعي

كلية التربية الرياضية

كلية طب الفم والأسنان

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

كلية الإعلام

كلية العلاج الطبيعي

كلية الزراعة

كلية العلوم الصحية

كلية رياض الأطفال

كلية الفنون التطبيقية

كلية الألسن

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية

كلية علوم الأرض

كلية السياحة والفنادق

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

المعهد القومي لعلوم المسنين

معهد أبحاث وتطبيقات الليزر (LIRA)