رئيس جامعة بني سويف يعلن توصيات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام

أختتمت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام حول "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" والذي نظمته كلية الإعلام تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وتضمن المؤتمر عددا من الحلقات النقاشية والجلسات البحثية والإعلامية المثمرة حيث شهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، حضورًا مميزًا لأبرز أساتذة الإعلام الذين أرسوا مبادئ وأسس الإعلام في مصر والوطن العربي بالإضافة للشخصيات الإعلامية البارزة.

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وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات منها، استحداث آليات أكثر فاعلية لمواجهة انتشار المحتوى الرقمي الزائف والتصدي لتأثيراته بوجه عام وفي أوقات الأزمات علي وجه التحديد، ودعم مفهوم التربية الإعلامية الرقمية التي تأسس لاستخدام أفضل لوسائل الاعلام الرقمي وترتبط بالاستخدام الرشيد لوسائله من خلال مقررات رئيسية في مختلف المراحل التعليمية، واتخاذ تدابير حاسمة في شأن أية تجاوزات إعلامية رقمية غير أخلاقية أو غير مهنية على المستويين والخارجي، واعتبار هذه التدابير سياقًا دبلوماسيًا عامًا تتأسس عليه العلاقات الدولية.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة أن تتبنى كلية الاعلام جامعة بني سويف اطلاق مدونة سلوك لأخلاقيات وقواعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع خبراء الاعلام في مصر، وربط المقررات الدراسية في كليات ومعاهد الاعلام بالتطور التكنولوجي في المؤسسات الإعلامية وإجراء مزيد من الدراسات الإعلامية التي تركز على العوالم الافتراضية وربطها باستمرار بتفضيلات الجمهور إلي جانب النقل الواعي للتجارب الأجنبية في مجال الإنتاج الإعلامي عبر العوالم الافتراضية الجديدة من خلال فلترة هذه التجارب وإعادة صياغتها بما يتسق مع الواقع العربي لتكون أكثر فاعلية.