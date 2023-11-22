الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حماية الطفل بأسيوط تناقش مخاطر ختان الإناث والتسرب من التعليم

اجتماع لجنة حماية
اجتماع لجنة حماية الطفل بأسيوط، فيتو

 ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة لمتابعة أعمال اللجنة ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع... جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة ووكلاء وزارات ومديري مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والعمل ومدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وأعضاء إدارة حماية الطفل بديوان عام المحافظة.

 

IMG-20231122-WA0023
IMG-20231122-WA0023

 وأكد محافظ أسيوط أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر لافتًا إلى أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة وتقديم الدعم الطبي والنفسي له وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم له لتنفيذ جميع الخطط بصورة متكاملة.

 

وحدة حماية الطفل 

 واستمع المحافظ – خلال الاجتماع -  لشرح حول جهود وحدة حماية الطفل وأهم التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق للجنة، وكذا الإجراءات التي يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية للأطفال والبلاغات الواردة من الخط الساخن رقم 16000، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة من الخط الساخن أو مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها مشيرًا إلى توفير كافة أوجه الدعم للجنة العامة واللجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.

 

IMG-20231122-WA0029
IMG-20231122-WA0029

 ووجه محافظ أسيوط بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لوضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم والزواج المبكر وصحة الأم والطفل والمؤشرات السكانية، مؤكدًا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات للحد من المشكلات التي يعاني منها الأطفال ومحاولة خلق بيئة سليمة لنمو أطفالنا صحيًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا لأن هؤلاء الأطفال هم المستقبل والشباب الذى يحمل راية النهوض بالوطن.

 

مبادرات لدعم المرأة المعيلة 

 كما أشار اللواء عصام سعد إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للقضاء على الممارسات الخفية التي تقوم بها بعض الأسر مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التي تهدد حياة أطفالنا موضحًا أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرًا إلى أنه يتم تسليم ماكينات خياطة وأفران منزلية بمستشملاتها للسيدات المعيلات وذوات الهمم لتمكينهن اقتصاديًا فضلا عن تسويق منتجاتهم.

مناقشة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر خلال اجتماع لجنة حماية الطفل بالأقصر

قانون الطفل، 5 مهام للجان حماية الطفولة وفقا للقانون

 يذكر أن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة مشكلة برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير الأمن، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، أسقف أسيوط وتوابعها، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مدير مديرية الشئون الصحية، مدير مديرية التربية والتعليم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، مدير مديرية الشباب والرياضة، مدير مديرية العمل، مدير مديرية الأوقاف، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، رئيس قسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن، المستشار القانوني للمحافظة، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان المحافظة ومنسقًا عامًا للجنة وممثل المجتمع المدني بالمحافظة.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الاطفال المعرضين للخطر الأطفال الحماية للاطفال الزواج المبكر الشباب والرياضة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حماية الاطفال حقوق الطفل حماية الطفل حماية الاطفال المعرضة للخطر عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط وحدة حماية الطفل

مواد متعلقة

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تنظم ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط

نيابة أسيوط تصرح بدفن جثتي عاملين سقطا في بيارة صرف صحي لعدم وجود شبهة جنائية

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ أسيوط: استمرار فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

صحة أسيوط تنظم قافلة طبية توعوية بمرض السكري بعلوان

محافظ أسيوط يلتقي منسقي برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" ويشيد بتأهيل الكوادر النسائية

محافظة أسيوط تبدأ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري

انطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 3 مراكز بأسيوط غدا

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

صدمة جديدة ببيراميدز قبل مواجهة مازيمي بدوري الأبطال

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

أعراض دور البرد المنتشر، هل كورونا أم انفلونزا؟

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة مجازر الاحتلال في الأسبوع السادس من العدوان على غزة ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية