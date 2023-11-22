الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

نيابة أسيوط تصرح بدفن جثتي عاملين سقطا في بيارة صرف صحي لعدم وجود شبهة جنائية

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

صرحت النيابة العامة بجنوب أسيوط بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما غرقا أثناء قيامهما بتطهير بيارة صرف صحي بدائرة مركز أبوتيج  دون وجود أي شبهات جنائية وجاري تسليم الجثتين لأهليتهما لدفنها.

 

سقوط شخصين في بيارة صرف صحي 

 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من أهالي المركز بوقوع حادث سقوط شخصين داخل بيارة للصرف الصحي، بدائرة المركز ومصرعهما داخلها.

Advertisements

 

مصرع عاملين سقطا في بيارة صرف صحي أثناء تطهيرها 

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبوتيج وفريق المباحث وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية صحة الواقعة ومصرع شخصين وهم "محمود.ر" 56 عامًا، و"أحمد.س" 35 عامًا.

واشارت التحريات التي أجرتها المباحث أن الشخصين سقطا أثناء قيامهم بأعمال تطهير لبئر الصرف الصحي وتوفيا داخلها على الفور.

 

مصرع شخص سقط في ظروف غامضة من أعلى برج بحي غرب أسيوط

مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي بالدقهلية

 

تم استخراج الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوتيج تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستخراج تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها لعدم وجود أي شبهة جنائية في ملابسات الحادث وتحرر المحضر اللازم. بالواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الإسعاف الدوري المصري الصرف الصحي الطب الشرعي بيارة صرف صحي تقرير الطب الشرعي مركز ابوتيج بئر صرف صحي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ أسيوط: استمرار فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

صحة أسيوط تنظم قافلة طبية توعوية بمرض السكري بعلوان

محافظ أسيوط يلتقي منسقي برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" ويشيد بتأهيل الكوادر النسائية

محافظة أسيوط تبدأ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري

انطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 3 مراكز بأسيوط غدا

جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم فى منح المركز الثقافي البريطاني

السكر بـ 37 والزيت بـ 40 جنيها، محافظ أسيوط يتفقد أسعار السلع في منافذ البيع

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية