نيابة أسيوط تصرح بدفن جثتي عاملين سقطا في بيارة صرف صحي لعدم وجود شبهة جنائية
صرحت النيابة العامة بجنوب أسيوط بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما غرقا أثناء قيامهما بتطهير بيارة صرف صحي بدائرة مركز أبوتيج دون وجود أي شبهات جنائية وجاري تسليم الجثتين لأهليتهما لدفنها.
سقوط شخصين في بيارة صرف صحي
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من أهالي المركز بوقوع حادث سقوط شخصين داخل بيارة للصرف الصحي، بدائرة المركز ومصرعهما داخلها.
مصرع عاملين سقطا في بيارة صرف صحي أثناء تطهيرها
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبوتيج وفريق المباحث وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية صحة الواقعة ومصرع شخصين وهم "محمود.ر" 56 عامًا، و"أحمد.س" 35 عامًا.
واشارت التحريات التي أجرتها المباحث أن الشخصين سقطا أثناء قيامهم بأعمال تطهير لبئر الصرف الصحي وتوفيا داخلها على الفور.
تم استخراج الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوتيج تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستخراج تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها لعدم وجود أي شبهة جنائية في ملابسات الحادث وتحرر المحضر اللازم. بالواقعة.
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