الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

لتفعيل مشروع برنامج أسرة، نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة

نائب محافظ البحيرة،فيتو
نائب محافظ البحيرة،فيتو

استقبلت الدكتورة نهال بلبع  - نائب محافظ البحيرة، بمكتبها الدكتور حسام عباس - رئيس قطاع السكان، وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور سحر السنباطي - مدير تنفيذ الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، حيث تأتي الزيارة في إطار تفعيل مشروع برنامج أسرة الذي تمت الموافقة عليه بالقرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2022 م، ضمن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور  أسامة البلكي - الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمى والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، المهندس ماجد سيد - رئيس فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، الدكتور نانسي نجيب - المدير التنفيذي الإقليمي لبرنامج أسرة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق علي تفعيل البرنامج بمحافظة البحيرة بإدارة أبو المطامير، 30 وحدة ريفيه شاملة ووحدة تابعة للمبادرة الرئاسية و8 وحدات حضر، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج في باقي وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في 15 وحدة يتم تنفيذهم في باقي المحافظة ليكون الإجمالي 53 وحدة.

 

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