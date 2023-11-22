الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوة تثقيفية عن أورام الثدى للسيدات بالتأمين الصحي في بني سويف

ندوة تثقيفية عن أورام
ندوة تثقيفية عن أورام الثدى للسيدات،فيتو

 نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، ندوة تثقيفية عن "أورام الثدى لسيدات بنى سويف" ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لأورام الثدى، وذلك برعاية الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الندوة شارك فيها نحو 70 من السيدات العاملات بالتأمين الصحي، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث تضمنت يوما علميًا عن صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحه المرأة لأورام الثدي.

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وشملت الندوة محاضرات لشرح أهمية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وطرق العلاج وتصحيح المعلومات والشائعات الخاطئة للمنتفعين، حيث قام بالتدريب كل من: الدكتور ياسر قطب استشاري جراحة الأورام ومقرر لجنة الأورام  بمستشفى التأمين الصحي والدكتورة ليديا فرج لمعى استشاري الأورام بالمعهد القومي للأورام.

وشهد البرنامج التدريبي إشراف وحضور كل من: الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، الدكتور شهاب الدين صلاح مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب،والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى والجودة ومسؤول حملة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لأورام الثدى.

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