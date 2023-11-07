الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع شخص سقط في ظروف غامضة من أعلى برج بحي غرب أسيوط

مصرع شخص سقط من الأعلى
مصرع شخص سقط من الأعلى بأسيوط، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى أبراج التوحيد بشارع يسرى راغب، التابع لحي غرب بمحافظة أسيوط في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي وقرار بالتصريح بالدفن والتحري حول ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه.

 

بلاغ بسقوط شخص من أعلى برج بأسيوط 


تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة اول أسيوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط شخص من أعلى أبراج التوحيد بشارع يسرى راغب التابع لمنطقة حي غرب أسيوط غير معلوم الأسباب.

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الانتقال لموقع البلاغ 

 

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث قسم اول أسيوط ومأمور مركز الشرطة وسيارة الإسعاف وعبد الرحمن القرن مسئول الأزمات ومسئولي حي غرب لمعاينة موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

 

مصرع شخص سقط من أعلى 

 

وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وسقوط شخص يدعي "محمد. ع. س"  مقيم منطقة العزيزة ووفاته على الفور جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى الأبراج.


وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث مركز شرطة أول أسيوط، أن المتوفى سقط من الدور الأعلى ببرج تحت التوحيد الأوسط وهو في العقد الرابع من عمره.

 

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تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، تحت تصرف النيابة، لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي بحالة الوفاة والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحدث وأسبابه.

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