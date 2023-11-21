رئيس جامعة القناة يستقبل الفوج الأول للطلاب الصينيين الدارسين ببرنامج تحسين مهارات التحدث بالعربية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الفوج الأول من الطُلاب الصينيين الدارسين بالبرنامج التدريبي "تحسين مهارات التحدث بالعربية"، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالجامعة، بإشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري للمعهد، والدكتور جانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء مشرفو البرنامج الدكتور حسن يوسف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق، والدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق.

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وحرص الطلاب الصينيين على التقاط صورة جماعية مع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، مُعربين عن بالغ سعادتهم بحجم الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال البرنامج التدريبي.

ومن جانبه قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الشكر للطلاب الصينيين، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم بالجامعة، متمنيًا لهم تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.

اكساب الدارسين المعارف

وتابع " مندور" أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين المعارف الضرورية عن اللغة العربية، وتوفير وسائل الإطلاع لهم، بالإضافة إلى تنمية أسلوب الحوار.

مدة البرنامج الدراسي

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن البرنامج يستغرق ثلاثة شهور، يتم خلالها التدريب على قواعد اللغة العربية والمحادثة والكتابة والترجمة والإلقاء.

تعريف الطلاب بالمعالم المصرية

و أشار الدكتور حسن رجب إلى أنه تم تعريف الطلاب على الثقافة المصرية، من خلال برنامج زيارات لأشهر المعالم السياحية فى القاهرة وبعض المدن المصرية.



ومن جهة أخرى كان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن باحثين من جامعة القناة استطاعا التواجد ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم، في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية مشيرا إلى أن قائمة كلارفيت 2023 أظهرت من ويب أوف ساينس العلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، الباحثين الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم بشكل كبير، وكان لهم تأثيرا كبيرا وواسعا في مجالات البحث.

الدكتور جمال المصري

وأسفر التصنيف عن تواجد كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.

تقديم برامج حديثة للدراسات العليا

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية،

و من جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تتطلع لأن تكون مركزا للتميز، في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار، ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي مشيرا إلى أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم موضحا أن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.

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