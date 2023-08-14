3 سنوات على رحيل دلوعة المسرح والسينما.. شويكار بدأت حياتها المهنية بالصحافة.. اكتشفها فطين عبد الوهاب.. قدمت أشهر ثنائي مع فؤاد المهندس.. وهذه وصيتها قبل وفاتها

شويكار ممثلة شاملة قدمت أدوارًا ناجحة في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، بدأت في مسرح التليفزيون، صاحبة كاريزما خاصة لكنها متميزة، تقول دائمًا لو لم أكن ممثلة لوددت أن أكون زوجة وأم وست بيت، هي الفنانة الاستعراضية الكوميدية الدلوعة شويكار، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2020.



ولدت شويكار إبراهيم طوب صقال الشهير بـ شويكار عام 1938 بحي الدقي بمحافظة الجيزة لعائلة ثرية تنتمي لأصول تركية، حيث كان والدها من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية، وبدأت مراحلها الدراسية بمدارس الجيزة ثم التحقت بمدرسة نو تردام دي ديلافراند بحي مصر الجديدة.

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الفنانة شويكار

نظرا لجمالها زوجها أهلها مبكرًا رغم سنها الصغيرة، فتزوجت شويكار من حسن نافع ولم يستمر زواجهما سوى عامين، حيث توفى زوجها بشكل مفاجئ، وترك لها ابنتها الوحيدة منة الله، وبعد وفاة زوجها عملت في شركة بترول لفترة صغيرة للغاية، حيث تقابلت في هذا التوقيت بالفنان الممثل محمود السباع الذى عرض عليها العمل بالمسرح كممثلة في فرقة أنصار التمثيل فوافقت وتركت عملها في شركة البترول، لتتعرف على عالم الفن والتمثيل الذي كانت موهبته بداخلها منذ كانت طفلة.

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شويكار صحفية فاشلة

لكنها استمرت في دراستها بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وكان من أكبر أمنيات شويكار في بداية حياتها العمل بالصحافة، حتى إنها تركت أضواء الكاميرا وحرارة الاستوديوهات، لتمتهن مهنة البحث عن المتاعب، وكما نشرت مجلة آخر ساعة عام 1968، أنه بعد العمل بالصحافة لمدة شهرين كصحفية تحت التمرين بمجلة آخر ساعة، وحضور اجتماعات التحرير اليومية والجرى وراء المصادر، تركت شويكار العمل فجأة واختفت، وعندما عثرت عليها المجلة بعد أيام قالت: إن حرارة الاستوديوهات أرحم ألف مرة من العمل في الصحافة.

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حبي الوحيد أول أدوارها

اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب أثناء تواجدها في نادي سبورتنج، وقدمها في أول أفلامها السينمائية "حبي الوحيد" مع عمر الشريف، لتقدم شويكار خلال مشوارها الفني 200 فيلم و12 مسرحية، إلى جانب العديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية حيث في الإذاعة عملت 14 سنة مسلسلا أغلبها أذيع في شهر رمضان منها "العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أنت اللي قتلت بابايا، دنيا بنت دنيا، سها هانم" وغيرها وجميعها مع فؤاد المهندس.

شويكار وفؤاد المهندس فى أحد أفلامها

تقول شويكار عن برجها الفلكي: يقولون عن مواليد برج العقرب الكثير إلا أنى أرى أن أنثى العقرب تتميز بالشباب الدائم والحيوية وذلك لأن قلبها صغير كالطفل لا كبر في أدائه وإنْ كان كبيرا في احتوائه، أما أنا فقلبي مليء بالطفولة وروحي بيضاء لم يغطيها التراب رغم كل التعاملات التي قابلتها في حياتي.. لم يستطع أي منهم أي يغير مني شيئا، أنا طول عمرى أحترم نفسي وعملي وأحب عائلتي وصديقاتي وأحافظ على كرامتى وابتعد عن أي تراب يقابلنى.

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تنوع فى الأدوار

وأضافت شويكار: في بدايتى الفنية كان عامل الشكل والجمال الأرستقراطى مهيمنًا عليَّ بصورة كبيرة لكنى أردت توصيل فكرة أنى لست جميلة فقط لكن عندي عقل فحاولت ألا اعتمد على جمالي فكسرت مقولة إنى لا أجيد إلا أدوار بنت الذوات.

مشاهد مسرحية جمعت بين شويكار وفؤاد المهندس

كانت بداية شويكار المسرحية حين رشحها الفنان عبد المنعم مدبولى كوجه جديد للمشاركة في مسرحية "السكرتير الفنى"، لكن الفنان فؤاد المهندس رفضها في بداية الأمر لاعتقاده أنها لا تصلح للعمل في الأعمال الكوميدية، وكان اعتراضه عليها يكمن في مظهرها وأسلوبها، ولكنه فيما بعد اضطر للموافقة بها، وتفاجأ فيما بعد بأدائها، وشاركته للمرة الثانية في مسرحية "أنا وهو وهى"، وفى هذا العمل ظهرت شرارة الحب بينهما، وأثناء عرض المسرحية فاجأ المهندس الجميلة شويكار بطلب الزواج منها على خشبة المسرح، حيث قال لها "تتجوزيني يا بسكويتة؟"

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اعترافات زوج

ومن أشهر وأهم أفلام هذا الثنائي فؤاد المهندس وشويكار والتي قدمت منذ عام 1964 وحتى منتصف السبعينيات تقريبًا: هارب من الزواج 1964 من إخراج حسن الصيفي، وهو الفيلم الذي تزوجا عندما انتهيا من مشهد النهاية فيه وكانت بملابس الزفاف وكان المخرج حسن الصيفي أحد الشهود على وثيقة الزواج.



ومن الأفلام الشهيرة أيضًا لهذا الثنائي: اعترافات زوج 1964 لفطين عبد الوهاب، اقتلني من فضلك 1965 من إخراج حسن الصيفي، إجازة بالعافية 1966 من إخراج نجدي حافظ، غرام في أغسطس 1966 لحسن الصيفي، أخطر رجل في العالم 1967 من إخراج نيازي مصطفى، الراجل ده هيجنني 1967 للمخرج عيسى كرامة، مراتي مجنونة مجنونة 1968 من إخراج حلمي حليم، مطاردة غرامية 1968 من إخراج نجدي حافظ، أشجع رجل في العالم 1968 للمخرج حسن الصيفي، شنبو في المصيدة 1968 للمخرج حسام الدين مصطفى، أرض النفاق 1968 من إخراج فطين عبدالوهاب، العتبة جزاز، فيفا زلاطا، مدرسة المراهقين، أرض النفاق، أنت اللى قتلت ببايا وغيرها.

شويكار الفنانة الجميلة المتألقة دائما

ورغم أن شويكار قدمت في هذه الأفلام شخصيات وأدوار مختلفة ومتباينة إلا أنها حافظت على أسلوبها الخاص جدًا في الأداء والتي تفردت به واعتبره النقاد جزء مهم جدًا من نجاحها ونجوميتها السينمائية والمسرحية، بل والإذاعية.

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ولم يكن النشاط السينمائي لـ شويكار خلال هذه الفترة منذ عام 1964 حتى منتصف السبعينيات قاصرًا على أفلامها مع فؤاد المهندس بل قدمت عددًا غير قليل من الأفلام الجيدة مع نجوم آخرين، ومن أهم هذه الأفلام: المارد من إخراج السيد عيسى، أمير الدهاء مع هنري بركات، الشقيقان 1965 من إخراج حسن الصيفي، مبكي العشاق 1966 من إخراج حسن الصيفي، رضا بوند 1970 من إخراج نجدي حافظ، الشحات 1973، وقدمت شويكار خلال هذه الأفلام أدوارًا وشخصيات مختلفة غلب على معظمها طابع الرومانسي وأحيانًا أدوار الإغراء وحققت نجاحًا فائقًا من خلال هذا التنوع لتثبت أثناء هذه المرحلة أنها قادرة على أداء جميع الأدوار والشخصيات البعيدة عن الكوميديا وظلت على مدى ما يزيد على 10 سنوات محافظة على البطولة المطلقة وعلى نجوميتها وتألقها وبريقها.

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أدوار النضوج فى السينما

وفي منتصف السبعينيات تقريبًا أدركت شويكار بذكائها الفني أنها لن تستطيع أن تستمر طويلًا في أداء دور الفيديت أو الفتاة الجميلة التي يقع في غرامها بطل الفيلم وأنها أيضًا تريد أن تقدم أدوارًا وأفلامًا من نوعيات أخرى غير الكوميديا أو الأفلام الخفيفة أفلام وأدوار يغلب عليها طابع التراجيديا أو القضايا الاجتماعية الجادة، وبالفعل غيَّرت تمامًا نوعية أدوارها، بل إنها رحبت بالأدوار الثانية واستطاعت بموهبتها وخبرتها والنضج الفني الذي اكتسبته أن تكسب هذه الأدوار البريق والتألق وتحقق بها نجومية ومن أشهر أفلامها التي قدمتها وشاركت فيها خلال هذه المرحلة الجديدة: الجبان والحب بطولة وإخراج حسن يوسف، النداهة مع المخرج حسين كمال، الكداب مع صلاح أبو سيف، الكرنك مع علي بدر خان، دائرة الانتقام، جنس ناعم، فتاة تبحث عن الحب، السقا مات وغيرها.

الفنانة شويكار

تزوجت شويكار ثلاث مرات في حياتها، الأول هو والد ابنتها الوحيدة المهندس حسن نافع الذى رحل وهى ابنة 18 عاما، أما الثانى فهو الأستاذ فؤاد المهندس الذى كان يطلق عليها البسكوتة، وكان زواجهما هو أشهر الثنائيات في السينما والمسرح فقد استمرت علاقة الحب والعمل عشرين عاما حتى تم الانفصال لتتزوج شويكار المؤلف مدحت يوسف.

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اعتزال حتى الرحيل

في سنواتها الأخيرة، اعتزلت شويكار العمل الفني وجلست في بيتها، وتعليقًا على هذا قالت شويكار: إنني أريد أن أعيش ما تبقى لي من عمري في هدوء، دون ضغط عصبي وإجهاد بدني، دون أن أكون في حاجة إليه، هذا بجانب أن الأعمال التي تعرض عليَّ لا تناسبني، وكفاية تمثيل، هاخد زمني وزمن غيري.

وكان للفنانة شويكار وصية أن لا يقام عليها العزاء فقالت ابنتها منة الله:حلفتنى على المصحف للوفاء بوصيتها أنه منعملش عزاء، وقالت لي العزاء مبقاش فيه وقار واحترام للميت، فاللى بيحبني هيقرأ لي الفاتحة وهيصلي وهيحضر جنازتي وهذا يكفى.