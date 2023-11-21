الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ورشة تعليم أشغال فنون تراثية بمركز شباب الصلاحات في الدقهلية

ورشه تعليم أشغال
ورشه تعليم أشغال فنون تراثية، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية"الإدارة العامة لتنمية النشء" برنامج "الفنون التراثية"، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم للمرحلة السنية من 10 - 17 سنة في الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 30 ديسمبر 2023.

جاءت فعاليات البرنامج بمركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد، بتنفيذ ورشة تدريبية للأشغال الفنية من الفنون التراثية والإبداعية للتراث المصري القديم، وذلك اليوم الثلاثاء  للطلائع المشاركين في برنامج "الفنون التراثية".

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بحضور غادة علي عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، وداليا احمد عبدالله المدير التنفيذي للمركز، وعماد حسني مسؤل النشاط الثقافي بمركز شباب الصلاحات، وإشراف  محمد متولي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلاحات.

يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

يشمل البرنامج أيضًا تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية.

وقد اختار طلائع مركز شباب الصلاحات أحد الألعاب الشهيرة لدى الفراعنة لرسمها كجدارية على أحد جدران مركز الشباب وتطور هذه اللعبة عبر التاريخ.

يأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وهاني الرفاعي مدير عام إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف عماد المرشدي مدير عام الإدارة، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد، ومها محمود، ونها البدوي مسئولي المشروع بالمديرية.

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