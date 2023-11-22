تفاصيل اجتماع مدير عام تعليم دشنا مع مديري مدارس مجمع قروي أبو مناع
عقد طارق نور الدين مدير عام دشنا التعليمية بقنا اجتماعا بجميع مديري مدارس مجلس قروى أبومناع بحري وغرب استعدادا لاختبارات شهر نوفمبر الجارى.
وأكد "نورالدين " جاهزية الإدارة لإجراء الاختبارات بالتنسيق بين الموجهين الأوائل ومديري المداس وكذلك الإلتزام بالمواصفات الامتحانية لكل مادة فى مراحل النقل المختلفة .
وفى سياق متصل شدد " المدير العام " على ضرورة تجديد علمي جمهورية مصر ومحافظة قنا علي أسطح مباني المدارس وضرورة التواصل بين مديري المدارس ومعلمي المواد والموجهين لتذليل اى عقبات تواجههم أثناء عملهم
كما طالب مديري المدارس بضرورة تسليم أعداد العجز فى تدريس المواد بالمراحل المختلفة بمدارس الإدارة مع وضع مقترحات للحل للحد من تلك المشكلة بالإدارة.
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