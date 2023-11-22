الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تفاصيل اجتماع مدير عام تعليم دشنا مع مديري مدارس مجمع قروي أبو مناع

تعليم قنا،فيتو
تعليم قنا،فيتو

عقد طارق نور الدين مدير عام دشنا التعليمية بقنا اجتماعا بجميع مديري مدارس مجلس قروى أبومناع بحري وغرب استعدادا لاختبارات شهر نوفمبر الجارى.

وأكد "نورالدين "  جاهزية الإدارة لإجراء الاختبارات بالتنسيق بين الموجهين الأوائل ومديري المداس وكذلك الإلتزام بالمواصفات الامتحانية لكل مادة فى مراحل النقل المختلفة  .

وفى سياق متصل شدد " المدير العام "  على ضرورة تجديد علمي جمهورية مصر ومحافظة قنا علي أسطح مباني المدارس وضرورة التواصل بين مديري المدارس ومعلمي المواد والموجهين لتذليل اى عقبات تواجههم أثناء عملهم

Advertisements

كما طالب مديري المدارس بضرورة تسليم أعداد العجز فى تدريس المواد بالمراحل المختلفة بمدارس الإدارة مع وضع مقترحات للحل للحد من تلك المشكلة بالإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دشنا طارق نور الدين محافظة قنا قنا جمهورية مصر

مواد متعلقة

محاسب ينهي حياة عامل لخلافات قديمة في قنا

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة، ندوة بمدينة قوص في قنا

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية