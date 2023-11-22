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اقتصاد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023-11-22 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء لتسجل رقم قياسي في الأسواق. 

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1867 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه. 

 

 

حقيقة إغلاق المحلات بعد زيادة الأسعار

نفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقف عمليات البيع فى محال الذهب وذلك بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

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وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: لم يحدث أي وقف لنشاط بيع وشراء الذهب فى المحال فى أى وقت سواء اليوم أو فى أى فترة ماضية نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، أن الاحتفاظ بالذهب فى المحال غير مطلوب من جانب أصحاب الصاغة والتجار، وإنما التجار لديهم رغبة فى سرعة دوران رأس المال.

 

الأسعار العالمية للذهب تصل إلى مستويات قياسية 

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولار.

 

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