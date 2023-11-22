الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تراجع التضخم في المغرب خلال أكتوبر ليسجل 4.3%

التضخم في المغرب،
التضخم في المغرب، فيتو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم بالمملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9% في سبتمبر و5% في أغسطس.

             

المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%، لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1%.               

 

وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى 2% في 2024.

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التضخم في المغرب، فيتو

كبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب

وكان بنك المغرب المركزي، لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتًا في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال بيان المركزي المغربي إن "قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال".

توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين

وكانت توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين، أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، باستحضار تباطؤ التضخم ودعم جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في 8 سبتمبر وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزلًا.

استقرار معدل التضخم السنوي في المغرب عند 4.9% في سبتمبر

بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 3%

يأتي قرار بنك المغرب في وقت شهدت فيه وتيرة التضخم تباطؤًا، فبعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، سجل تباطؤًا لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو حين وصل إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته قليلًا إلى 5% في أغسطس، بعدما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.

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