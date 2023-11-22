خبير: 50% ارتفاعا فى الإقبال على تركيب أنظمة الحماية الأمنية التكنولوجية

أكد المهندس أسامة شوبك خبير تكنولوجيا الأنظمة الامنية، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة فى الوعى لدي الجميع سواء الأفراد والشركات بأهمية أنظمة الحماية والأنظمة الأمنية التكنولوجية في اي مجال او اي مشروع مهما كان حجمه مشيرا الى ارتفاع الاقبال على استخدام تلك الانظمة بنسبة 50٪.

الاتجاه العام للدولة

وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس أيضا الاتجاه العام للدولة بالاهتمام بتوفير الأنظمة وتطبيقها من خلال تشريع القوانين المنظمة لهذه الصناعة والتي تلزم أصحاب المنشآت مهما كان حجمها بضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بأنظمة الحماية والأنظمة الأمنية التكنولوجية للحصول على تراخيص ادارة أي نشاط الأمر الذي له دور كبير في نمو الوعي الأمنى لدي الكثير من أصحاب النشاطات المختلفة ومتخذي القرار.

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وأكد ان الذكاء الاصطناعي والذى ازداد به الوعى والحديث عنه بشكل كبير خلال الفتره الماضية شكل وعيا كبيرا لدى المستخدمين بضرورة الاعتماد على هذه التقنيات الحديثة فى تأمين حياتهم، مشيرا الى ان انظمة الحماية تتيح فى الوقت الراهن للمستخدم ان يقوم بتركيب اقفال الكترونية تعتمد على بصمة الوجه او اليد او ادخال باسورد بشكل رقمى مما يتيح امان كامل فضلا عن امكانية الدخول الى المنزل بدون مفتاح مع امكانية الاتصال بالانترنت مما يتيح معرفة اى محاولة اقتحام للمنزل على فور حدوثها.

واضاف ان الامر لايقتصر على ذلك بل ان كاميرات المراقبة المنزلية اصبحت تتيح ليس فقط تسجيل مايحدث بالمنزل بل يمكن التعرف على الوجوه بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم فاى حركة غريبة او نشاط غير متوقع يمكن متابعتها بعيدا عن بواسطه الهاتف المحمول كما ان انظمه الحرائق والاستشعار عن بعد اصبحت اكثر تطورا عن ذى قبل فيمكن تركيب حساسات لاستشعار الادخنه بالمؤسسات على مدى طويل بدون اسلاك.

وحول نصائح للمستخدمين عند شراء انظمه امنية لمنازلهم اوضح انه من الضرورى ان يتم البحث بشكل مدقق فى الامكانيات التى يحتاجونها بالفعل وفقا للمساحة وللامكانيات المادية موضحا انه يمكن تركيب فى المنزل المتوسط انظمة كاميرات بتكلفه تتراوح من 5 الى 10 الاف جنية حسب عدد الغرف مشيرا الى ان المعرض الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا تم خلالة عرض أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية المتخصصة في انذار الحريق والسرقة وكاميرات المراقبة والصوتيات.

التحديات الاقتصادية الراهنة

وحول تأثير التحديات الاقتصادية وصعوبة عمليات الاستيراد لتلك الانظمة اوضح انه الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وصعوبة عملية الاستيراد خلال الفترة الأخيرة والتقلبات الذي يشهدها السوق من عدم استقرار سعر الصرف إلا أنها ازمة مؤقته وان هناك خطى متقدمة نحو نمو وتوسيع الأعمال فضلا عن تصدير المنتجات ودعم وفقا القانون الخاص بالحصيلة الدولارية والحق في الاستيراد مباشرة دون الخضوع لإجراءات تدبير العملة الصعبة.