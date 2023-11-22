الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

تنفيذ قرارات إزالة تعد على أملاك الدولة بالزينية في الأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة،
جانب من تنفيذ الإزالة، فيتو

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ ٢ قرار إزالة واسترداد اراضى أملاك دولة ملفات غير جادة للتقنين احدها على مساحة ٣٢١ م، والاخرى  على مساحة ٧٢٣ م بأجمالى ١٠٤٤م.

وتمت الإزالة  بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز،و عنتر هلالى سيد رئيس قرية المدامود وممدوح فتح الله مسئول القسم الفنى بالقرية ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بمركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية بمركز ومدينة الزينية وقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد مأمور مركز شرطة طيبة  ورئيس مباحث مركز شرطة طيبة ورئيس نقطة شرطة الزينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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