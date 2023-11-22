كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، ، ان كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- أكدت استشهاد القائد القسامي خليل حامد خرازِ "أبوخالد" من مخيم الرشيدية.

استشهاد قيادي في كتائب القسام على الحدود اللبنانية

وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم، إن الشهيد حامد خراز اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، موضحة أنه عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج، مضيفا: كانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما.

ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.

وفي السياق ذاته أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن بنود صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية هدفها تعزيز صمود الشعب وهي "انتصار لقضية الأسري الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة.

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موقف حركة الجهاد الإسلامي من الهدنة الإنسانية في غزة



وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها 4 أيام، جاءت بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها الصادر اليوم، على أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت الاحتلال على الرضوخ.



وأوضحت حركة الجهاد أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصة بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على موقف الحركة الثابت بأن الأسري "من غير المدنيين" الذين في أيديها لن تتم إعادتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وشددت الجهاد الإسلامي على استمرارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهدافه.