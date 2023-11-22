الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، ، ان  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس-  أكدت استشهاد القائد القسامي خليل حامد خرازِ "أبوخالد" من مخيم الرشيدية.

استشهاد قيادي في كتائب القسام على الحدود اللبنانية

 وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم، إن الشهيد حامد خراز اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، موضحة أنه عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج، مضيفا: كانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما. 

ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.

وفي السياق ذاته أعلنت  حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن بنود صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية  هدفها تعزيز صمود الشعب  وهي "انتصار لقضية الأسري الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة.

Advertisements

موقف حركة الجهاد الإسلامي من الهدنة الإنسانية في غزة 


وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها 4 أيام، جاءت بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها الصادر اليوم،  على أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت الاحتلال على الرضوخ.

وأوضحت حركة الجهاد  أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصة بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي  على  موقف الحركة الثابت بأن الأسري "من غير المدنيين" الذين في أيديها لن تتم إعادتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وشددت الجهاد الإسلامي على استمرارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهدافه.

txt

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

txt

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كتائب القسام حماس حركة الجهاد الإسلامي اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة غزة إسرائيل حماس و إسرائيل

مواد متعلقة

الهدنة الإنسانية تتصدر التريند.. أهالي غزة يترقبون والنشطاء يحذرون من استغلال الاحتلال لها

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

عامل يسرق مليونا و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال ببنها

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في بداية التعاملات

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية