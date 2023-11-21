وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالطود والبياضية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وجه وكيل تعليم الأقصر بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهبة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

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وعلى هامش الجولة تفقد خالد قاعة تدريبية بإدارة البياضية المخصصة حاليًا لتقديم البرنامج التدريبي " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي ".

كما زار وكيل تعليم الأقصر بعضًا من الفصول الدراسية حيث أدار حوارًا مع الطلاب مناقشًا إياهم مفهوم المواطنة، وماهية علاقة الفرد بوطنه وما ينظمها من حقوق وواجبات.

التقى وكيل تعليم الأقصر أثناء جولته بإدارة الطود الدكتور محمود رزق رئيس مجلس ومدينة الطود، كما استقبله بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.



يشار إلى أنه بدأت أعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين بالقائمة النهائية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين عقب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين حيث انتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسي، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.