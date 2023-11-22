الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سلطنة عمان تشكر مصر على الوساطة لتحقيق اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

رحبت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بـ صفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة “إكس”، عن ترحيب سلطنة عُمان بإعلان دولة قطر التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لـ قطاع غزة.

Advertisements

وأضافت الخارجية العمانية، أن السلطنة تعبر عن تثمينها للوساطة المشتركة التي قامت بها كل من مصر وقطر لتحقيق الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقف دائم لإطلاق النار

كما أعربت عن أملها في أن يفضي الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم، الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

تبادل 50 من الأسرى

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان: "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

الإفراج عن 50 امرأة وطفلًا وزيادة المساعدات، تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

عربية النواب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشيد بالجهود المصرية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمان قطر هدنة إنسانية حماس اتفاق هدنة إنسانية قطاع غزة

مواد متعلقة

قبل ساعات من بدء الهدنة، إسرائيل تجدد غاراتها على قطاع غزة

ارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب رفح جنوبي قطاع غزة

إقلاع طائرة روسية من مصر تقل 28 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية