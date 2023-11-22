عربية النواب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشيد بالجهود المصرية

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، لمدة ٤ أيام، والذي تضمن الاتفاق أيضا صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، أهمية هذا الاتفاق في تهدئة الأوضاع، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة.

وأشار النائب إلى الجهود المصرية في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق.

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وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالتنسيق المصري _ القطري، الذي نجح في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإتاحة الفرصة لدخول شاحنات المساعدات.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية _ القطرية، نالت إشادات دولية ومحلية، وكان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وجه الشكر للقيادة المصرية على دورها في اتخاذ مسار التهدئة.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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